اليوم السابع
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المرور: كاميرات تراقب حركة السيارات بمحيط غلق مدخل نفق الجولف كليا بسبب إصلاحات

السبت، 06 يناير 2024 09:00 ص
المرور: كاميرات تراقب حركة السيارات بمحيط غلق مدخل نفق الجولف كليا بسبب إصلاحات كاميرات مراقبة
كتب - عبد الرحمن سيد

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تراقب الإدارة العامة للمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط عملية غلق كلى لمدخل نفق الجولف تستغرق 4 أيام لتنفيذ الأعمال الخاصة برفع كفاءة نفق الجولف بالقاهرة منعا لزحام السيارات، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات يوميا. 
 
وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيد أعمال رفع كفاءة نفق الجولف بالقاطمية.. مما يستلزم الغلق الكلى لـ (لمدخل نفق الجولف) بداية من الجمعة الموافق 5/1/2024 وحتى الساعة الـ 6 صباحا من نفس اليوم "ولمدة أربعة ليالى على أن تكون الأعمال ليلاً فقط"، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى: الإتجاه القادم من محور جمال عبدالناصر إتجاه الطريق الدائرى إستكمال حركة المركبات إتجاه كوبرى عمر سليمان والدوران والعودة إتجاه الطريق الدائرى .
 
ومن جانبها، قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.






ادارة المرور

الجولف

امن القاهرة




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