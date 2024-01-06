اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

السبت، 06 يناير 2024 12:14 م
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ع.ه.ا." عامل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالإتجار فى الحشيش بدائرة مركز جهينة .
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جهينة، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 






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