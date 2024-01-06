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الرئيس السيسى للاعبى المنتخب: التفرد والتميز مسئولية كبيرة

السبت، 06 يناير 2024 01:04 م
الرئيس السيسى للاعبى المنتخب: التفرد والتميز مسئولية كبيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب ـ محمد عبد العظيم

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لاعبي المنتخب المصري خلال تفقد التدريب المقام في مدينة مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "أكيد كل الموجودين هنا شباب موهوب.. شباب موهوب يعني ربنا أعطاه موهوبة وميزة عن بقية الشباب والناس والموهوبة مسئولية.. ومسئولية له كإنسان وأيضا لبلده.. عارف عندنا 7 لاعبين محترفين وده أمر يسعدني وأتمني يكون عندنا عدد ضخم وده يعكس إمكانيات شبابنا".

وأضاف الرئيس السيسي: "التفرد والتميز مسئولية كبيرة انتوا في النهاية بتمثلوا أنفسكم وبلدكم.. ويهمكم إنكوا تتطوروا وتتقدموا من خلال بذل أقصي جهد.. كل فرد داخل الفريق والمجموعة يبذل جهد كبير قوي وتكون المحصلة نجاح الفريق اللي بيمثل بلدنا".

وتابع الرئيس السيسي: "هنا طبعا مسئولية تانية إن العمل يكون جماعي.. والنجاح مش بالموهبة بس ولكن بالموهبة والإخلاص للفكرة واللعبة والفريق والدولة نفسها.. لكن في النهاية منتخب مصر هو قوة ناعمة كبيرة لبلدنا.. كرة القدم هي أكثر لعبة لها جماهيرية ومتابعيها ومحبيها ولها تأثير كبير جدا.. هي دي المسئولية الكبيرة".







السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

منتخب مصر

تدريب منتخب مصر

العاصمة الإدارية الجديدة




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