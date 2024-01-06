البابا تواضروس: العذراء مريم نقدسها ونعلى شأنها ولها احترام في كل أدياننا

كتب: محمد الأحمدى

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يود أن يبعث بكل التهانى إلى الكنائس المصرية خارج مصر وفى قارات العالم أوروبا وأمريكا الشمالية أمريكا اللاتينية وفى أفريقيا وفى القدس والخليج وبعض دول أسيا وأستراليا، ويهنئ الآباء المطارنة والكهنة في الكنائس والأديرة، موضحا أن المصريين بالخارج يرحبوا ببرقية الرئيس السيسى للتهنئة بالعيد.

وأضاف قداسة البابا خلال عظته بقداس عيد الميلاد أن العذراء مريم استمعت إلى بشرى ميلاد المسيح وأجابت الملاك الذى بشرها بعبارة قاطعة تبين نوعية قلبها وأذنها ولذلك نحن نقدسها ونعلى شأنها ولها الاحترام البالغ في أدياننا.

وأذكر خلال عظته بقداس عيد الميلاد المجيد إن الصلوات في المساجد والكنائس والمعابد تنتهى بكلمة أمين وكلمة أمين تعنى استجب يا رب وهى كلمة واحدة في جميع لغات العالم، والله كثيرا ما يستجب من أجل صالح الإنسان، ولكن أنت أيها الإنسان هل تستجيب لصوت الله، فالله خلق لنا أذان لكى يسمع الإنسان ويزن كل كلمة يسمعها وكأن الإنسان له أذن داخلية وأذن خارجية ومن خلالهم يستجيب فما هي استجابة الإنسان.