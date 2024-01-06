الاحتلال يغتال عين الحقيقة.. ارتفاع عدد شهداء غزة من الصحفيين لـ107..إنفوجراف

إعداد أحمد جمعة

نعى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الصحفيين الشهداء الذين ارتقوا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الذي دخل شهره الرابع، متهما جيش الاحتلال بتغييب الرواية الفلسطينية وطمس الحقيقة.

ونشر مكتب الإعلامي الحكومي في غزة قائمة الصحفيين الشهداء حتى صباح السبت وهم :

1. الشهيد الصحفي/ محمد الصالحي

2. الشهيد الصحفي/ ابراهيم لافي

3. الشهيد الصحفي/ محمد جرغون

4. الشهيد الصحفي/ أسعد شملخ

5. الشهيد الصحفي/ سعيد الطويل

6. الشهيد الصحفي/ هشام النواجحة

7. الشهيد الصحفي/ محمد أبو رزق

8. الشهيد الصحفي/ عائد النجار

9. الشهيد الصحفي/ محمد أبو مطر

10. الشهيد الصحفي/ رجب النقيب

11. الشهيد الصحفي/ أحمد شهاب

12. الشهيد الصحفي/ عبد الرحمن شهاب

13. الشهيد الصحفي/ حسام مبارك

14. الشهيد الصحفي/ هاني المدهون

15. الشهيد الصحفي/ عصام بهار

16. الشهيد الصحفي/ محمد بعلوشة

17. الشهيد الصحفي/ عبد الهادي حبيب

18. الشهيد الصحفي/ علي نسمان

19. الشهيد الصحفي/ أنس أبو شمالة

20. الشهيد الصحفي/ سميح النادي

21. الشهيد الصحفي/ خليل أبو عاذرة

22. الشهيد الصحفي/ محمود أبو ظريفة

23. الشهيد الصحفي/ محمد علي

24. الشهيدة الصحفية/ إيمان العقيلي

25. الشهيد الصحفي/ محمد لبد

26. الشهيد الصحفي/ محمد الشوربجي

27. الشهيد الصحفي/ رشدي السراج

28. الشهيد الصحفي/ محمد الحسني

29. الشهيد الصحفي/ سائد حلبي

30. الشهيد الصحفي/ جمال الفقعاوي

31. الشهيد الصحفي/ أحمد أبو مهادي

32. الشهيد الصحفي/ ياسر أبو ناموس

33. الشهيدة الصحفية/ سلمى مخيمر

34. الشهيدة الصحفية/ دعاء شرف

35. الشهيدة الصحفية/ سلام ميمة

36. الشهيد الصحفي/ ماجد كشكو

37. الشهيد الصحفي/ عماد الوحيدي

38. الشهيد الصحفي/ حذيفة النجار

39. الشهيد الصحفي/ نظمي النديم

40. الشهيد الصحفي/ مجد عرندس

41. الشهيد الصحفي/ اياد مطر

42. الشهيد الصحفي/ محمد البياري

43. الشهيد الصحفي/ محمد أبو حطب

44. الشهيد الصحفي/ زاهر الأفغاني

45. الشهيد الصحفي/ مصطفى النقيب

46. الشهيد الصحفي/ هيثم حرارة

47. الشهيد الصحفي/ محمد الجاجة

48. الشهيد الصحفي/ يحيى أبو منيع

49. الشهيد الصحفي/ محمد أبو حصيرة

50. الشهيد الصحفي/ محمود مطر

51. الشهيد الصحفي/ أحمد القرا

52. الشهيد الصحفي/ موسى البرش

53. الشهيد الصحفي/ أحمد فطيمة

54. الشهيد الصحفي/ يعقوب البرش

55. الشهيد الصحفي/ عمرو أبو حية

56. الشهيد الصحفي/ مصطفى الصواف

57. الشهيد الصحفي/ عبد الحليم عوض

58. الشهيد الصحفي/ ساري منصور

59. الشهيد الصحفي/ حسونة إسليم

60. الشهيد الصحفي/ بلال جاد الله

61. الشهيد الصحفي/ علاء النمر

62. الشهيدة الصحفية/ آيات خضورة

63. الشهيد الصحفي/ محمد الزق

64. الشهيد الصحفي/ عاصم البرش

65. الشهيد الصحفي/ محمد عياش

66. الشهيد الصحفي/ مصطفى بكير

67. الشهيدة الصحفية/ أمل زهد

68. الشهيد الصحفي/ مصعب عاشور

69. الشهيد الصحفي/ نادر النزلي

70. الشهيد الصحفي/ جمال هنية

71. الشهيد الصحفي/ عبد الله درويش

72. الشهيد الصحفي/ منتصر الصواف

73. الشهيد الصحفي/ مروان الصواف

74. الشهيد الصحفي/ أدهم حسونة

75. الشهيد الصحفي/ محمد فرج الله

76. الشهيد الصحفي/ حذيفة لولو

77. الشهيد الصحفي/ حسان فرج الله

78. الشهيدة الصحفية/ شيماء الجزار

79. الشهيد الصحفي/ محمود سالم

80. الشهيد الصحفي/ عبد الحميد القريناوي

81. الشهيد الصحفي/ حمادة اليازجي

82. الشهيد الصحفي/ حسام عمار

83. الشهيدة الصحفية/ عُلا عطا الله

84. الشهيدة الصحفية/ دعاء الجبور

85. الشهيدة الصحفية/ نرمين قواس

86. الشهيد الصحفي/ محمد أبو سمرة

87. الشهيد الصحفي/ عبد الكريم عودة

88. الشهيد الصحفي/ أحمد أبو عبسة

89. الشهيدة الصحفية/ حنان عيّاد

90. الشهيد الصحفي/ سامر أبو دقة

91. الشهيد الصحفي/ رامي بدير

92. الشهيد الصحفي/ عاصم كمال موسى

93. الشهيد الصحفي/ علي عاشور

94. الشهيد الصحفي/ مشعل شهوان

95. الشهيد الصحفي/ حنين القطشان

96. الشهيد الصحفي/ عبد الله علوان

97. الشهيد الصحفي/ عادل زعرب

98. الشهيد الصحفي/ علاء أبو معمر

99. الشهيد الصحفي/ محمد خليفة

100. الشهيد الصحفي/ محمد أبو هويدي

101. الشهيد الصحفي/ أحمد جمال المدهون

102. الشهيد الصحفي/ محمد عبد الخالق العف

103. الشهيد الصحفي/ محمد يونس الزيتونية

104. الشهيد الصحفي/ محمد خير الدين

105. الشهيد الصحفي/ أحمد خير الدين

106. الشهيد الصحفي/ جبر أبو هدروس

107. الشهيد الصحفي/ أكرم الشافعي



شهداء عزة من صحفيين واعلاميين



صحفيون فلسطينيون ارتقوا في غزة



شهداء الصحافة الفلسطينية في القطاع



شهداء الصحافة الفلسطينية