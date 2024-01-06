اليوم السابع
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الأنبا غبريال يترأس قداس عيد الميلاد بمطرانية بنى سويف اليوم

السبت، 06 يناير 2024 06:00 ص
الأنبا غبريال يترأس قداس عيد الميلاد بمطرانية بنى سويف اليوم الانبا غبريال أسقف بني سويف
بنى سويف هانى فتحي

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يترأس الانبا غبريال أسقف بني سويف  صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء المطرانية بمدينة بني سويف مساء اليوم، السبت، وينتهي القداس الإلهي في الساعات الأولى من صباح غد الأحد.
 
ويستقبل الانبا غبريال المهنئين من قيادات المحافظة وعلي رأسهم المحافظ ومرافقوه  من كبار المسؤولين خلال القداس الالهي الساعة العاشرة مساء، فيما يستقبل المهنئين صباح غد، الأحد، اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة الواحده ظهرا بقاعة استقبالات المطرانية.
 
من جانب أشاد القمص اسطفانوس سليمان  سكرتير الأنبا غبريال بجهود رجال الأمن الكبيره في تأمين الإحتفال بعيد رأس السنة الميلادية داعيين الله أن يحفظ بلادنا الغالية مصر من كل سوء.

 







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