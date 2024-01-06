الأنبا غبريال يترأس قداس عيد الميلاد بمطرانية بنى سويف اليوم

ويستقبل الانبا غبريال المهنئين من قيادات المحافظة وعلي رأسهم المحافظ ومرافقوه من كبار المسؤولين خلال القداس الالهي الساعة العاشرة مساء، فيما يستقبل المهنئين صباح غد، الأحد، اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة الواحده ظهرا بقاعة استقبالات المطرانية.

من جانب أشاد القمص اسطفانوس سليمان سكرتير الأنبا غبريال بجهود رجال الأمن الكبيره في تأمين الإحتفال بعيد رأس السنة الميلادية داعيين الله أن يحفظ بلادنا الغالية مصر من كل سوء.