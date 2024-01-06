اعترافات لصوص متعلقات المواطنين فى الجيزة: نفذنا 8 جرائم بأسلوب الخطف

كتب سليم على

أدلى 3 عاطلين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في الجيزة ، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات، بارتكابهم (8) وقائع سرقة بذات الأسلوب عن طريق تتبع الضحايا وسرقة الهواتف والحقائب الخاصة بهم، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم "سيئ النية" أمكن ضبطهم.

عقوبة السرقة وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.