إضراب مترو لندن..سكاى نيوز: اضطراب كبير فى التنقل طوال الأسبوع فى نزاع الأجور

كتبت رباب فتحى

قالت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية إن الإضرابات من المتوقع أن تغلق مترو لندن معظم أيام الأسبوع الجارى حيث بدأ أعضاء النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والملاحة البحرية والنقل الذين يعملون في أجزاء مختلفة من مترو الأنفاق إضرابات مستمرة على مدار سبعة أيام اعتبارًا من أمس الجمعة، ومن المتوقع أن يكون التأثير الأكبر بين الاثنين والخميس، في نزاع حول الأجور.

وأبلغت هيئة النقل في لندن الركاب باضطراب شديد الأسبوع الجاري، مع عدم توقع خدمات مترو الأنفاق تقريبًا من ليلة الأحد حتى صباح الجمعة.

وبدأ الإجراء الأول بإضراب مهندسي النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والملاحة البحرية والنقل مساء الجمعة. كما سيضرب الموظفون في بعض وظائف التحكم في الشبكة خلال يومى السبت والأحد، قبل أن تتوقف معظم الخدمات عندما يضرب العاملون في الإشارات وموظفو المحطة في أيام بديلة من الأسبوع.

وتعتزم نقابة "تيسا" أيضًا التصويت على الإضراب، على الرغم من أن نقابة سائقي "أسليف" قبلت عرض بزيادة الأجور السنوية بنسبة 5% لعام 2023. وحصل عمال مترو الأنفاق على زيادة في الأجور بنسبة 8.4% في عام 2022 كجزء من مؤشر مدته أربع سنوات. وتم التوصل إلى صفقة مرتبطة قبل ارتفاع التضخم.

وقال جلين بارتون، الرئيس التنفيذي للعمليات فى "نقل لندن" "نشعر بخيبة أمل لأن النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والملاحة البحرية والنقل تخطط لإجراء إضراب ردًا على عرضنا بزيادة الأجور بنسبة 5%."

وأضاف "لقد كنا واضحين طوال مناقشاتنا المثمرة مع نقاباتنا العمالية أن هذا العرض هو أقصى ما يمكننا تحمله مع ضمان قدرتنا على العمل بأمان وموثوقية ومستدامة. نحن نشجع فريق النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والملاحة البحرية والنقل على التعامل معنا لتجنب الإزعاج لسكان لندن. نود أن ننصح أي شخص يسافر خلال أيام الإضراب بالتحقق قبل السفر."

وقال الأمين العام لـ النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والملاحة البحرية والنقل"، ميك لينش، إن عمال المترو لن يقبلوا العروض السيئة و"التقويض المستمر للظروف".