اليوم السابع
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إصابة شخصين بسبب انفجار أسطوانة غاز داخل عقار بعين شمس

السبت، 06 يناير 2024 10:35 م
إصابة شخصين بسبب انفجار أسطوانة غاز داخل عقار بعين شمس أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصان إثر انهيار جزئى داخل عقار بسبب إنفجار أسطوانة غاز بمنطقة عين شمس، وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان البلاغ.
 
وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث انهيار جزئى داخل عقار بسبب انفجار أسطوانة غاز بمنطقة عين شمس مساء اليوم السبت، وانتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ.
 
وكشف الفحص المبدئى انفجار اسطوانة غاز بالطابق الرابع داخل شقة ما أسفر عن تصدع فى المبنى وانهيار أجزاء منه وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا فى محيط الواقعة ويقوم رجال الشرطة والحماية المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الواقعة.






حريق شقة

انفجار أسطوانة

عين شمس

اخبار الحوادث




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