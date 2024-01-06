أطفال الكنيسة يشاركون في زفة الحمل أثناء قداس عيد الميلاد بدمياط.. صور

دمياط - هيثم مراد

مشاركة متميزة لأطفال كنيسة مارجرجس بمدينة رأس البر في محافظة دمياط، أثناء أداء قداس عيد الميلاد، وجاءت تلك المشاركة أثناء "زفة الحمل" جانب من القداس والتي شهدت تفاعلا كبيرا من الحضور داخل الكنيسة لأداء قداس عيد الميلا د.

أجواء احتفالية شهدتها كنائس دمياط اليوم تزامنا مع أداء قداس عيد الميلاد، توافد المئات من أسر الأقباط في دمياط لكنائس المحافظة من أجل أداء قداس العيد.

وفي سياق متصل كثفت الأجهزة الأمنية تواجدها في شوارع المحافظة، فضلا عن نشر دوريات متحركة تجوب الشوارع بمحيط كنائس المحافظة، إضافة إلي تكثيف حملات المرور لتحقيق السيولة المرورية بتلك المناطق،كنا قامت إدارة الإسعاف بنشر سيارات الإسعاف بالطرق السريعة والشوارع الرئيسية، فضلا عن تواجدها بمحيط الكنائس وذلك ضمن خطة المحافظة لتأمين قداس عيد الميلاد وكذلك استقبال احتفالات العيد.