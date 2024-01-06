اليوم السابع
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أسعار اشتراكات المترو لكبار السن بعد تحريك قيمة التذكرة.. إنفوجراف

السبت، 06 يناير 2024 10:14 م
أسعار اشتراكات المترو لكبار السن بعد تحريك قيمة التذكرة.. إنفوجراف اشتراكات المترو
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع، أسعار اشتراكات مترو الأنفاق لكبار السن فوق 60 عام، بمراحله على جميع الخطوط، وذلك بعد تحريك قيمة أسعار التذاكر، بالتزامن مع تشغيل 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو. 
 
وجاءت أسعار اشتراكات المترو لكبار السن كالآتي:-
 
تعريفة الاشتراكات الشهرية بداية من 2024 /1/1 لكبار السن
الشهر (لمدة 30 يوما) عدد الرحلات 60 رحلة
 
مرحلة واحدة 165 جنيها 9 محطات
مرحلتين منطقتين 230 جنيها أكثر من 9 محطات
ثلاث مراحل أو أربع مناطق 330 جنيهًا
أربع مراحل خمس و6 مناطق 350 جنيهًا
 
الاشتراك الربع سنوى لمدة 90 يوما) عدد الرحلات 180 رحلة
مرحلة واحدة 495 جنيها 9 محطات
مرحلتين منطقتين 690 جنيه اكثر من 9 محطات
ثلاث مراحل ثلاث أو أربع مناطق 900 جنيه
أربع مراحل خمس و6 مناطق 950 جنيها
وبدأت وزارة النقل اليوم، تشغيل 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، تشغيل تجريبى بجمهور، حيث بدأ تشغيل محطات (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري - محور روض الفرج )، وشهدت المحطات إقبالًا كبيرًا من الركاب. 
 
 
اشتراكات المترو (1)
اشتراكات المترو 

اشتراكات المترو (2)







اشتراكات المترو

المترو

خطوط مترو الانفاق

خريطة مترو الانفاق

الخط الثالث مترو

محطات الخط الثالث

محطات مترو الخط الثالث

الخط الثالث للمترو

خريطة محطات المترو

محطات مترو الخط الثالث والاماكن القريبة منها

المترو الخط الثالث

محطات المترو الخط الثالث

الخط الثالث لمترو الانفاق

محطات مترو الخط الثالث الجديدة

خطوط المترو

موعد تشغيل مترو امبابه

موعد تشغيل المترو



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