أسعار اشتراكات المترو للطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع أسعار اشتراكات المترو للطلبة وأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة، والتى تصل نسب التخفيض بها لـ 97%.

أسعار اشتراكات المترو للطلبة الربع سنوى ثلاث مراحل، ويشمل الركوب 90 يوم بعدد 180 رحلة، 33 جنيه.

أسعار اشتراكات المترو للطلبة لاربع مراحل ربع سنوى، ويشمل الركوب 90 يوم بعدد 180 رحلة، 41 جنيه .

أسعار اشتراكات ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، الربع سنوى ثلاث مراحل، ويشمل الركوب 90 يوم بعدد 180 رحلة، 22 جنيه.

أسعار اشتراكات ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، الربع سنوى اربع مراحل، ويشمل الركوب 90 يوم بعدد 180 رحلة، 27 جنيه.

وكانت وزارة النقل رفعت أسعار تذاكر ركوب المترو مع بداية العام الجديد 2024 وبالتزامن مع بدء تشغيل 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، تشغيل تجريبى بجمهور، حيث بدأ تشغيل محطات (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري - محور روض الفرج )، وشهدت المحطات اقبال كبير من الركاب.