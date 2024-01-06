أسباب النوم المتقطع عند حديثى الولادة ونصائح تساعد الأمهات

كتبت فاطمة ياسر

تعاني الكثير من الأمهات من عدم نوم طفلهن حديث الولادة بشكل جيد، بالرغم من اتباعهن جميع النصائح التي تساعدهن على ذلك، مثل تغذيته بشكل كامل وصحي، والاستحمام، ووفقا لموقع hindustantimes. سنتعرف على طرق مساعدة الطفل على النوم.

تجد العديد من الأمهات أن أطفالهن يستيقظون من القيلولة في وقت قليل بعد النوم، بالرغم من تغذيته بشكل صحيح مما لا يترك لهن سوى القليل من الوقت للقيام بالأنشطة الأخرى، لذا فإن الصراع من أجل إنشاء روتين نوم منتظم أمر شائع بين الأمهات.

أوضح الدكتور بيوش رانخامب، استشاري الأطفال وحديثي الولادة في مستشفيات الأمومة في كارغار في مومباي، أنه يشار إلى نمط النوم والاستيقاظ القصير الذي يستيقظ فيه الطفل بعد 30 إلى 45 دقيقة من النوم، وهو أمر شائع في الأشهر الأولى من حياة الطفل، ولكن على الرغم من أنه أمر طبيعي، إلا أنه قد يكون مرهقا بالنسبة للوالدين، وعادة، تتقلب دورات نوم الأطفال بين النهار والليل عندما ينضجون، ومع ذلك، في عمر أربعة أشهر، يؤدي نمو دماغهم إلى تقليل الانجراف بين هذه الدورات، مع بقاء معظم الأطفال مستيقظين بينهما.

وأوضح، أن أحد الأسباب الرئيسية هى أن الرضع يقضون وقتًا أطول في المرحلة الخفيفة من النوم المعروفة باسم حركة العين السريعة، مما يجعلهم أكثر عرضة للاستيقاظ بسهولة ويكافحون من أجل العودة إلى النوم، ويستغرق الأمر وقتًا أطول لإنشاء روتين يساعد على التمييز بين النهار والليل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطفال الذين اعتادوا على النوم من خلال "الهز"، أو الرضاعة بالبرونة، أو الرضاعة الطبيعية، سيستمرون في البحث عن هذه الطرق للنوم.

ونتيجة لذلك، يمكن أن تكون أنماط نومهم غير متوقعة خلال الأشهر القليلة الأولى حتى يكبروا ويتعلموا كيفية تهدئة أنفسهم للعودة إلى النوم، وقد لا تشكل الغفوة تهديداً إذا كان الطفل ينمو ويتمتع بصحة جيدة ، وسواء أخذوا قيلولة قصيرة أو طويلة، فهذا يشير إلى أنهم يحصلون على النوم اللازم لعمرهم.

ومع ذلك، ينشأ القلق عندما يستيقظ الطفل مبكرًا من القيلولة ولا يمكن تهدئته، حتى بعد الرضاعة وتغيير الملابس والهز، استشر خبيرًا حيث قد تكون هناك مشكلة أساسية. قد يكون هذا مرهقًا للآباء، وخاصة الأمهات الجدد اللاتي يستيقظن أيضًا لتناول الرضاعة الليلية.

وأخيرا نصح الدكتور مساعدة طفلك على النوم لفترة أطول، راقب علامات التعب مثل التثاؤب ومص أصابعه، ضعهم في سريرهم واسمح لهم بالاستقرار في النوم دون هزاز أو إطعام، إذا تمكنوا من القيلولة بشكل مستقل، فمن المرجح أن يهدئوا أنفسهم ويعودوا إلى النوم عندما يستيقظون، و إنشاء روتين وخلق بيئة سليمة حول الطفل، ويعتبر النوم مرحلة طبيعية يمر بها الأطفال في مرحلة ما، و يجب على الآباء التكيف مع هذا النمط وتذكر أنه سينتهي في النهاية، ومن خلال القيام بذلك، ستصبح العملية أسهل، مما يسمح لك باجتياز هذه المرحلة بصعوبة أقل.