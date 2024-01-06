أخبار مصر.. الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد المدينة الإولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية ويتابع تدريبات المنتخب

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد المدينة الإولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وكان قد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية. الإعلان عن نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحى وفوز 23 ألف مواطن قامت وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، بالإعلان عن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لموسم حج 1445هـ / 2024م والتي تم إجراؤها، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم بمقر الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة بالعباسية، بحضور ممثلي الوزارة ووزارة الداخلية، وذلك وفقا لماً أقرته وتنفيذاً للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي بموعد اجراء القرعة الالكترونية. غدا.. إجازة مدفوعة الأجر للعاملين فى القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد أعلن حسن شحاتة وزير العمل، أن غدا الأحد، الموافق 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وزارة التعليم تحذر طلاب الثانوية من الغياب وتشترط 85% نسبة حضور حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة المتغيبين عن الدراسة، مؤكدة على اتخاذ عدة إجراءات ضد من تجاوز نسب الغياب المقررة قانونا منها توجيه إنذار ثم الفصل فى حالة عدم انتظام الطالب فى الدراسة إضافة إلى منحه حق إعادة القيد مرة أخرى، مشدد على أنه يشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم بامتحانات الثانوية العامة 2024 التموين تستهدف استصلاح 120 ألف فدان لزراعة قصب السكر ضمن مشروع مستقبل مصر أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية أن معدلات توريد محصول القصب بلغت ما يقرب من 135 ألف طن في 3 مصانع "كوم امبو ـ ادفو ـ ارمنت"، وذلك منذ بداية الموسم من بدء موسم الحصاد 2024 وحتي اليوم ، حيث تم انتاج نحو 10 آلاف طن سكر من الكميات المستلمة الإعلام الحكومى بغزة: إسرائيل نبشت 1100 قبر شرق القطاع وسرقت 150 جثمانا أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة رصده جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال خلال حربه للإبادة الجماعية التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وهذه الجريمة هي نبش جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لقرابة 1100 قبر في مقبرة حي التفاح (شرق مدينة غزة)، حيث قامت آليات الاحتلال بتجريفها وإخراج جثامين الشهداء والأموات منها، وداستها، وامتهنت كرامتها، دون أي مراعاة لقدسية الأموات أو المقابر.

طيران الجيش السودانى يحلق فى سماء الخرطوم ويستهدف مواقع للميليشيا أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن مراسل القناة، أن طيران الجيش السودانى يحلق فى سماء الخرطوم ويستهدف مواقع للميليشيا.

الأرصاد: طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة