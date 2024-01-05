3 أسباب وراء فائض ميزان المدفوعات أبرزها "4.5 مليار دولار إيرادات سياحية"

كتب هانى الحوتى

حقق ميزان المدفوعات ، فائضًا كليًا بلغ 228.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2023، وذلك نتيجة تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل إلى 2.8 مليار دولار بنسبة نمو 12.1%، نتيجة لـ3 أسباب وهي:

1- ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 458.9 مليون دولار لتسجل 6.7 مليار دولار مقابل 6.3 مليار دولار، وتركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وذهب، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي.

2- ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 13.5% لتصل إلى 3.5 مليار دولار مقابل 3 مليارات دولار كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 19.4% لتسجل 2.4 مليار دولار مقابل 2 مليار دولار، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 8.2% لتسجل 403.1 مليون طن، وارتفاع عدد السفن العابرة بمعدل 4.3%.

3- ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 9.3% لتسجل 4.5 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 9.3% لتسجل 47.7 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 23.2% ليسجل 4.2 مليون سائح.

يذكر أن العجز في الميزان التجاري غير البترولي تحسن بنحو 2.4 مليار دولار ليقتصر العجز على 6.6 مليار دولار مقابل 9 مليارات دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.9 مليار دولار، وذلك نتيجة انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 12.5% لتقتصر على 13.3 مليار دولار مقابل 15.3 مليار دولار، وتركز الانخفاض في الواردات من الذرة، وبوليميرات بروبيلين، ومركبات غير عضوية أو عضوية.