وكيل صحة كفر الشيخ: تنظيم حملات وقوافل تنظيم الأسرة لتوعية السيدات بخطورتها

وأضاف شقوير، أهمية ممارسة تنظيم الأسرة بالنسبة للأم من خلال استرداد صحتها وحيويتها والاهتمام بأطفالها وزوجها وأسرتها وتلبية احتياجات الأسرة، ثم أهمية تنظيم الأسرة للطفل من ناحية أخذ الرعاية اللازمة من رضاعة طبيعية وتغذية سليمة وتعليم وصحة.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، بدور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، في هذا الصدد، مؤكدًا أن مديرية الصحة بالمحافظة تعقد دورات مكثفة بالاشتراك مع الأوقاف بكفرالشيخ من خلال الأئمة والواعظات للتعريف بقضية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ودورها المحوري للارتقاء بالفرد والمجتمع والعبور بوطننا الغالى نحو الاستقرار والنمو والازدهار في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية.