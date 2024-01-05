وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينى: أغلب العائلات نزحت من غزة

كتب محمد شرقاوى

أكد أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أن أغلب العائلات الفلسطينية نزحت من غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي، كما أن نسبة البطالة في الضفة الغربية ارتفعت إلى 38% من القوى العاملة والولايات المتحدة تستطيع الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب التي تحتجزها، مشيرا إلى أن أغلب العائلات الفلسطينية نزحت أكثر من مرة داخل غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأشار أحمد مجدلاني، خلال مداخلة عبر زووم بقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الحياة الاقتصادية والتجارية والصناعية في الضفة الغربية المحتلة أصيبت بالشلل، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات مباشرة للسلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أن الوضع في فلسطين استثنائي وليس كما كان في الأحوال الاعتيادية، ولا يعتمد فقط على ما كان موجود من قاعدة بيانات من مواطنين فلسطينيين تحت خط الفقر، والقوائم التي تضم عائلات بحاجة إلى مساعدات سواء عينية أو مادية بالبرامج المختلفة التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية.

واوضح السجل المدني في قطاع غزة هو الأساس في تقديم المساعدة إلى المواطنين الفلسطينيين وليس قاعدة البيانات السابقة المعتمدة للمسح الميداني للعائلات الفقيرة، أو التي تحت خط الفقر الوطني داخل القطاع، ولذلك رغم شح الموارد والإمكانيات التي تدخل للقطاع والتحكم الإسرائيلي في إدخال الشاحنات ونوعية وطبيعة المواد التي تدخل للقطاع فضلا عن الظروف والمعطيات الصعبة التي دخلت خلال الأشهر الماضية حول انتقال الناس من محافظة إلى أخرى.

https://youtu.be/iXxPRQhz33w?si=J5OVM7vHo92hEtJw