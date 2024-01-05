وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي نقلت عنه صحيفة "الجارديان" البريطانية، أشار تورك إلى أن 85% من سكان غزة هم بالفعل نازحون داخليًا، ولهم "الحق في العودة إلى ديارهم".

وحذر من أن القانون الدولي "يحظر النقل القسري للأشخاص المحميين داخل الأراضي المحتلة أو ترحيلهم منها".

وجاءت تصريحاته بعد دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الفلسطينيين إلى مغادرة غزة وإفساح المجال أمام الإسرائيليين الذين يمكنهم "جعل الصحراء تزدهر"..

كما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن جفير إن الحرب قدمت "فرصة للتركيز على تشجيع هجرة سكان غزة".