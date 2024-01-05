مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم 3 سيارات نقل ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب اخر، اليوم فى حادث تصادم 3 سيارات نقل بعد نزلة سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين جامبو مع أخري ربع نقل بعد نزلة سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة.

ونقلت سيارتان إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف، 4 جثث هامدة لأشخاص مجهولين الهوية إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي تحت إشراف جهات التحقيق، فيما استقبل قسم الاستقبال بالمستشفى، محمد صلاح عبدالجليل 28 سنة، سائق، ومقيم بمحافظة القليوبية، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج و كسر بعظمة الترقوه.