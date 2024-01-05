محافظ القاهرة يشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد فى قصر الدوبارة

كتب سيد الخلفاوى

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الاحتفال الذى أقامته الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد فى الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة برئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، نائبًا عن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة مؤكدًا على المشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، لافتًا إلى أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين.

وأضاف محافظ القاهرة أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين جميع فئات تحت قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ المحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن وحدة نسيج الشعب المصرى متأصلة بين المصريين ولا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هى ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم تنجح أبدًا محاولات التأثير عليها.

شهد الاحتفال عدد من الوزراء، والمحافظين، ونواب محافظ القاهرة للمناطق الأربعة، ولفيف من الشخصيات العامة ورجال الدولة.

وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد.

كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

كما شدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.