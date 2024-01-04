اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يناير 2024 01:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يشهد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مدير عام

الخميس، 04 يناير 2024 12:22 م
محافظ القاهرة يشهد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مدير عام اللجنة العليا للقيادات برئاسة محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفتى مدير عام الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة بمديرية عمل القاهرة ومدير عام التنظيم والترتيب وموازنة الوظائف بمديرية التنظيم والإدارة بالقاهرة لاختيار الأكفأ والأنسب لإنجاز المهام المطلوبة للوظيفة وفقًا لأحكام القانون والشروط. 
 
وأكد محافظ القاهرة، الاستمرار فى الدفع بالكوادر الشابة وتمكين المرأة فى عدد من الوظائف القيادية بها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وضخ دماء جديدة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية فى رفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري بها .
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن اللجنة قامت بإجراء المقابلات الشخصية لعدد (9) من المتقدمين ، حيث يتم  فحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية ، إلى جانب مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.

 







محافظ القاهرة

القوى العاملة

وظائف القاهرة

الوظائف

فرص العمل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة