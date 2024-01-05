محاضرات ثقافية بالأقصر حول قوة الإرادة لذوى الاحتياجات وأمسيات شعرية

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "قوة الإرادة لذوي الاحتياجات الخاصة" ألقاها على حسان مسؤول الفرع، موضحاً قوة الإرادة وتأثيرها على حياة الأفراد، وذوي الاحتياجات الخاصة يتمتعون بقوة إرادة فاقت إرادة الأشخاص العاديين، وأصبحوا مقصد البنان في المنابر والإعلام والمنظمات، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر أحمد الجنابي بعنوان "قصائد غنائية".

فيما نفذ قصر ثقافة الأقصر بمدرسة العوامية الابتدائية المشتركة ورشة إعادة تدوير "شجرة الكريسماس" نفذتها أشرقت أيمن مستخدمة بكر خيط وعقد زينة وفوم جليتير، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذتها أروى أحمد، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذتها عفاف إبراهيم، وورشة فنون تشكيلية نفذتها ولاء أحمد.

كما أقامت المكتبة دوري ثقافي قدمته أسماء محمد لرواد المكتبة وطرحت عليهم أسئلة متنوعة ثقافية وفنية، وورشة حكي بعنوان "الأصدقاء الأربعة" نفذتها صفاء موسى، وأعد المركز الحضري دوري ثقافي أداره ممدوح محمد، حيث تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو اابسيوني، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمود عبد الوهاب، والإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.