ماذا يحدث عند انخفاض ​​مستوى المغنيسيوم في الجسم؟

كتبت فاطمة ياسر

إذا كان نظامك الغذائي يحتوي على أقل من 300 ملج من المغنيسيوم، فمن المحتمل أنك تعاني من نقص نسبته في الجسم، فالمغنيسيوم معدن حيوي يلعب دورًا في الحفاظ علي الوظائف الفسيولوجية داخل الجسم، في حين أن الرجال البالغين يحتاجون إلى 400-420 ملغ من المغنيسيوم يوميًا، وتحتاج النساء إلى 310-320 ملج.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع timesofindia ، أنه عندما تكون مستويات المغنيسيوم منخفضة، وهي حالة تعرف باسم نقص مغنيسيوم الدم، يمكن أن تؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية التي تؤثر على الأنظمة المختلفة، ومنها:

- تحدث تقلصات وتشنجات في العضلات بشكل متكرر



إحدى الوظائف الأساسية للمغنيسيوم هو دوره في تقلص العضلات واسترخائها، ويمكن أن تؤدي مستويات المغنيسيوم المنخفضة إلى تعطيل هذا التوازن، مما يؤدي إلى تشنجات العضلات والضعف العام. وتظهر الأعراض بشكل عام في الساقين والبطن.

- قد تواجه عدم انتظام ضربات القلب



المغنيسيوم ضروري للحفاظ على صحة القلب و تنظيم ضغط الدم، وقد يؤدي انخفاض مستويات المغنيسيوم إلى عدم انتظام ضربات القلب، وزيادة خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية، و يساعد المغنيسيوم على تنظيم النبضات الكهربائية التي تتحكم في انقباض القلب، ونقصه يمكن أن يعطل هذه العملية، وعلاوة على ذلك، يشارك المغنيسيوم في استرخاء الأوعية الدموية، وقد تساهم المستويات غير الكافية في ارتفاع ضغط الدم ، كما تشير الأبحاث إلى وجود علاقة بين انخفاض تناول المغنيسيوم وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- يعاني الأشخاص من القلق والاكتئاب



يعتمد الجهاز العصبي على المغنيسيوم ليعمل بشكل سليم، ويمكن أن يظهر انخفاض مستويات المغنيسيوم في أعراض عصبية مختلفة، وقد تشمل القلق والاكتئاب وحتى النوبات، وللمغنيسيوم دور في تنظيم الناقلات العصبية ودعم الاستقرار العام للجهاز العصبي، وبالتالي، يمكن أن يؤثر النقص على الحالة المزاجية ويساهم في اضطرابات الصحة العقلية.

-ضعف العظام



يرتبط المغنيسيوم بصحة العظام، ويعمل جنبًا إلى جنب مع الكالسيوم وفيتامين د، ويمكن أن يؤدي انخفاض مستويات المغنيسيوم إلى إضعاف كثافة العظام وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام، ويساعد المغنيسيوم في امتصاص واستقلاب الكالسيوم، وعندما تكون مستوياته غير كافية، قد لا يتم استخدام الكالسيوم بشكل فعال في تكوين العظام.