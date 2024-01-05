ضبط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث كفرالشيخ، بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية من الحشيش والهيروين وسلاح ناري، أثناء محاولته ترويج المخدرات في مركز سيدى سالم بكفرالشيخ.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط "أ.س .م"، 46 سنة، عاطل من ذوي المعلومات الجنائية، يقيم بمركز سيدى سالم، وبحوزته، كيلو و250 جرام حشيش، و400 جرام هيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، كما ضبط" أ.ن.م"، 50سنة، عاطل بحوزته 900 جرام حشيش، و125 جرام هيروين، وسلاح أبيض، تم تحريز المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.