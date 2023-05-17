اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مايو 2023 06:34 م
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ضبط عاطل بحوزته كمية من الهيروين فى كفر الشيخ

الأربعاء، 17 مايو 2023 05:54 م
ضبط عاطل بحوزته كمية من الهيروين فى كفر الشيخ أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت مباحث كفرالشيخ من ضبط عاطل من ذوى المعلومات الجنائية، بحوزته كمية من الهيروين وسلاح أبيض ومبلغ مالى، أثناء قيامه بالترويج للمخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه.

وكان مدير أمن كفر الشيخ قد تلقى إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، بورود معلومات أكدتها التحريات، تفيد قيام عاطل، من ذوى المعلومات الجنائية، بالاتجار فى المواد المخدرة، وجارى إعداد خطة أمنية محكمة لضبطه.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبتفتيشه، عثر بحوزته على كمية من الهيروين، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.


كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

اخبار الحوادث

ترويج المواد المخدرة

هروين

مضبوطات



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