وأكد الجانبان، خلال لقائهما في أبوظبي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، في هذا السياق اعتزازهما بالعلاقات المتميزة والمتنامية التي تجمع البلدين والحرص المشترك على توسيع آفاقها في مختلف المجالات بما يعزز مصالحهما المتبادلة.

كما تناول اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.