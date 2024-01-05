رئيس اتحاد العمال يفتتح مقر واستراحة نقابة البترول بالإسكندرية

كتبت آية دعبس

افتتح محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر ، ورئيس النقابة العامة للبترول اليوم الخميس مقر واستراحة النقابة العامة بمحافظة الإسكندرية بعد تجديده، وذلك لتقديم خدمات أفضل لنقابيين وعمال البترول، وحضر الافتتاح أعضاء المكتب التنفيذى للنقابة للعاملين بقطاع البترول ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية بمحافظة الاسكندرية.

والقى محمد جبران كلمة خلال الافتتاح، شكر فيها الحضور والنقابيين والقائمين على أعمال تطوير وتجديد مقر النقابة بالاسكندرية، وأكد ان هذا المقر يعتبر ملتقى للجان النقابية بمنطقة الاسكندرية وتبادل الآراء والخبرات وحل مشاكل العاملين بالمنطقة.

واشاد رئيس عمال مصر بدور أعضاء النقابة الذين ساهموا فى تشييد وتجديد هذا المقر من شركات البترول، وجميع العاملين والنقابيين بهذه الشركات وتوجيهات أعضاء المكتب التنفيذي ونواب الاسكندرية، لتواصلهم المستمر وتذليل الصعاب للخروج بالشكل المشرف الذى يليق بمقر واستراحة النقابة العامة للبترول بالاسكندرية.

واختتم جبران لقائه بتكريم النقابيين الذين كان لهم دور فعال في تطوير وتجديد المقر الجديد.

يأتي افتتاح مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية فى إطار خطة النقابة العامة للبترول لتوفير مقرات جديدة لعمال البترول في المحافظات، للتيسير عليهم وتوفير كافة الخدمات.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس اتحاد عمال مصر لعدد من شركات البترول في محافظة الإسكندرية، ضمن جولة ميدانية لمؤسسات القطاع للاستماع إلى مشاكل العاملين.