حصاد 2023.. أوقاف كفر الشيخ: افتتاح 54 مسجدا وعقد 10934 مقرأة

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ في عام 2023، العديد من الإنجازات سواء في إنشاء وتعمير المساجد بالقرى والمراكز والمدن، إضافة في المجال الدعوي، فشهدت محافظة كفر الشيخ، افتتاح 54 مسجدًا، منها 48 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا، وحصول 12 مساجد على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة ( أ )، وجرى عقد 10934مقرأة للأئمة والأعضاء والجمهور والنموذجية ومقارئ السيدات ومقارئ الواعظات، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير إدارة الدعوة.

كما نظمت مديرية أوقاف كفر الشيخ، 218 حلقة في التحفيظ عن بُعد، وجرى توزيع 29 طنًّا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف، و58 ألف شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وعقد 15 برنامجًا ضمن البناء الثقافي و8 دورات تدريبية ل 1200 إمام وواعظة وعامل، و28 قافلة دعوية داخلية، و9 أسابيع ثقافية، وأكثر من 515 مجلس إقراء وإفتاء وندوة علمية على مستوى المديرية.

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن المديرية نظمت 1457 درساً ضمن برنامج المنبر الثابت، وتشارك في البرنامج الصيفي للطفل 1525 مسجداً، وعقدت 160 ندوة ضمن مبادرة هذا نبينا "صلى الله عليه وسلم"

في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، حققت مديرية أوقاف كفر الشيخ خلال عام 2023م عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة بيوت الله ( عز وجل )، والبر وخدمة المجتمع، والإنجازات الدعوية، والقوافل الدعوية، فسيرت مديرية أوقاف كفر الشيخ، 10 قوافل دعوية خلال العام، والقوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وتم تسيير 4 قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وتم تيسير 6 قوافل دعوية داخلية، وتنظيم قوافل دعوية وثقافية خلال أسبوعين.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، تم تنفيذ 28 أسبوعًا ثقافيًّا رئيسيا، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالإدارات، كما تم تنفيذ 359 مجلس إقراء وندوة علمية على مستوى المديرية، وتم تنفي 185 مجلس إفتاء وندوة إفتائية، وتم تنفيذ 1457 درساً من برنامج المنبر الثابت، وذلك بعدد 37 مسجدًا على مستوى المديرية.

وأكد الدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، أنه تم تنفيذ 1076درسًا منهجيًّا، منهم 932 درسًا من الدروس المنهجية للأئمة، و144 درسًا للواعظات وذلك ب 22 مسجدًا على مستوى المديرية، وتم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل ب 1525 مسجد على مستوى المديرية، بواقع 3 لقاءات أسبوعيًّا بكل مسجد، كما تم تنفيذ مبادرة هذا نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) خلال شهر سبتمبر يوم الأربعاء من كل أسبوع بعدد 160 ندوة ب 81 مسجدًا على مستوى المديرية .

المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية

وأضاف سليم، أنه تم عقد 10934 مقرأة قرآنية، خلال العام 2023م، منها مقارئ الأئمة ، وعددها 39 مقرأة، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، وتم عقد 1365 مقرأة أخرى، أما عقد مقارئ الأعضاء، 51 مقارئ، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، وعددها 2652 مقرأة، وتم عقد 127 مقرأة للجمهور وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة، أما مقارئ الواعظات، تم عقد 52 مقرأة، تعقد يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة الظهر.

مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة

وأكد سليم، أن المديرية عقدت 208 مجلسا لتلاوة القرآن الكريم، وتعقد المجالس يومي الاثنين عقب صلاة الظهر، كما جرى عقد 1044 حلقة تحفيظ يومي الجمعة والسبت، ب 4 مكاتب تحفيظ، واستاد من مراكز التلاوة 218 دارسا، وتم عقد 218 حلقة تحفيظ قرآنية.

المسابقات القرآنية

وأضاف الشيخ عطا بسيوني، أنه جرى عقد مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت 18 سنة، وعقد الاختبارات الأولية المؤهلة للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، وعقد مسابقة عضوية المقارئ القرآنية، ومسابقة القراءات القرآنية، ومسابقة عضوية المقارئ النموذجية، وعقد مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية، كما عقد الاختبارات الأولية لجميع المسابقات.

في مجال التدريب والتثقيف

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم تنفيذ 8 دورات لأكثر من 1200 متدرب، و 3 برامج تثقيفية لأكثر من 850 إمامًا وواعظة، وتم تنفيذ 3 برامج ضمن برنامج البناء التثقيفي للأئمة والواعظات، ل 850 إمام وواعظة، وتم تنفيذ دورتين تدريبية للعمال الجدد بالمديرية ل 4 عمال، وتنفيذ دورتين.

التوعية السكانية من خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان للتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية، ل 200 إمامًا بالمديرية، وتنفيذ 5 دورات في ترشيد استهلاك المياه ل 500 إمام ب 5 إدارات.

في مجال عمارة المساجد

قال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل )، مبنى ومعنى حققت وزارة الأوقاف أرقامًا قياسية متعددة في افتتاحات المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف والتي بلغت54 مسجدًا، منها 48 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا، وحصول 12 مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة ( أ )، وتم فرش 89 مسجدًا، بكمية فرش بلغت ( 36718.40 ) متراً، كما توزيع 29 طنًّا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية، وتم توزيع 85 ألف شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.