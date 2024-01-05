حصاد الأقصر 2023.. مديرية التربية والتعليم تعلن سلسلة النجاحات والإنجازات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر عن حصاد مديرية التربية والتعليم في العام الماضي 2023، وذلك بقيادة الدكتور خالد صبرى وكيل الوزارة، والتي شملت بإدارة التربية الخاصة فتح الفصل الفكري الملحق بمدرسة الخلفاء الراشدين بطفنيس إسنا عدد 11 طالبا، وفتح فصول النور للمكفوفين ثانوي بمدرسة الأقصر الثانوية بنات لعدد طالبين، وتدريب 549 موجها ومدير مدرسة على حقيبة الدمج التعليمي، وفتح المركز الإرشادي للصم، واستضافة إدارة التربية الخاصة بالأقصر بطولة الجمهورية للصم في كرة قدم خماسي بنين وتنس طاولة بنات.

وقالت المحافظة إنه فى إطار التعاون مع إحدى المؤسسات في إطار المشاركة المجتمعية تم تنفيذ إفطار مجمع بشهر رمضان لأبنائنا ذوي الهمم، وتوزيع كراسي متحركة، وتوزيع سماعات لضعاف السمع، والمساهمة في عمل كارت الخدمات المتكاملة، واصطحاب طلاب خريجي التربية الخاصة إلى منطقة تجنيد قنا لتسهيل وإنهاء أوراق التجنيد لهم، والمشاركة بمسابقة الكشافة على مستوى الجمهورية وفوز مدرسة طه حسين للصم (مركز أول ) (مستوى ثاني)، وفوز مدرسة الأمل للصم في الأشبال (مركز ثالث) (مستوى أول)، وحصول معرض التربية الخاصة في الصحافة على المركز الثالث جمهوري، وتدريب 2951 معلم برنامج توعوي عن الدمج وتدريب 223 معلما في التربية الخاصة على التعاون مع ذوي الهمم.

كما شملت إنجازات تعليم الأقصر، بالإشتراك مع هيئة الأثار (الوعي الأثري) الاحتفال باليوم العالمي بلغة الإشارة، وتنظيم الدوري المحلي لمدارس التربية الفكرية ألعاب قوى – جري – وثب طويل – كرة سلة بمدرسة التربية الفكرية بحاجر أرمنت، والدوري المحلي لمدارس التربية السمعية بمدرسة طه حسين للصم ألعاب قوى – سلة – جري – وثب، والاحتفال بالعصا البيضاء للمكفوفين وقيام الشرطة بتقديم العصا البيضاء والهدايا لأبنائنا من المكفوفين، وتنفيذ ورشة عمل بالصلصال والطين الأصولي للمكفوفين بمتحف التحنيط، ومسابقة المسرح والغناء في المسابقة المحلية بمدرسة الأمل للصم بالأقصر، ومسابقة ذوي الهمم من الصم في خطة الإيواء العاجل بمحافظة الأقصر بنادي المدينة المنورة، وتدريب عدد 140 معلما من التربية والتعليم على لغة الإشارة وتدريب عدد 40 من خارج التربية والتعليم على لغة الإشارة بمركز الإشاري للصم، وتسليم الزي المدرسي لجميع طلاب التربية الخاصة للعام الدراسي 2023/2024، واستخراج كارنيهات الخدمات المتكاملة للطلاب ذوي الإعاقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتوزيع عدد 80 سماعة طبية تبرع من إحدى المؤسسات للطلاب ضعاف السمع، واستقبال زيارة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لمدرسة طه حسين للصم والأمل للصم والمركز الإشاري للصم.

كما تم استقبال محافظات جنوب الصعيد (أسوان – قنا - البحر الأحمر – سوهاج) لإقامة الإعاشة، وذلك للاستعداد لبطولة الدوري الإقليمي في ألعاب القوى وكرة السلة لمحافظات جنوب الصعيد للصم وضعاف السمع بمحافظة الأقصر، والاستعداد لدوري الإقليمي لمحافظات جنوب الصعيد (أسوان – قنا - البحر الأحمر – سوهاج) فى ألعاب القوى وكرة السلة لمحافظات جنوب الصعيد للصم وضعاف السمع بمحافظة الأقصر، وفوز إدارة التربية الخاصة بمحافظة الأقصر بالمركز الأول بالدوري الإقليمي في ألعاب القوى وكرة السلة لمحافظات جنوب الصعيد للصم وضعاف السمع بمحافظة الأقصر وحصول المحافظة على عدد (13 ميدالية) (7) ذهبيات و(4) فضيات و(2) برونزية، وتنفيذ ورشة عمل على اللغة الهيروغليفية بمتحف الأقصر لطلاب الصم وضعاف السمع، ومشاركة مدارس التربية الفكرية بالأقصر فى ألعاب القوى وكرة السلة على مستوى إقليم جنوب الصعيد بمحافظة قنا، والاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة لمدارس التربية الخاصة بقصر ثقافة الأقصر، ومشاركة طلاب التربية الخاصة (سمعي – فكري) في أوائل الطلبة على مستوى إقليم جنوب الصعيد (أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج – البحر الأحمر) والمقامة بمحافظة أسوان وحصول طلاب الصم علي المركز الاول وطلاب التربية الفكرية على المركز الثاني.

كما تم الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بالمشاركة مع إحدى المؤسسات للإعاقة وتسليم عدد 8 كراسي متحركة للطلاب ذوي الإعاقة الحركية، و11 مكتبة برايل + أقلام برايل + ورق برايل للطلاب المكفوفين، وقامت لجنة الدمج بالمديرية بإنهاء إجراءات الدمج للطلاب بمدارس التعليم العام بإجمالي 685 طالبا، والانتهاء من تحديث أوراق الدمج للطلاب الناجحين بالصف الثالث الإعدادي والمنتقلين إلى المرحلة الثانوية حسب القرار الوزاري 252 لسنة 2017 بإجمالي 234 طالبا.