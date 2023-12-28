وكيل "تضامن الأقصر" يكشف تفاصيل عمل 5 مكاتب للتأهيل الاجتماعى بالمحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، أنه يوجد 5 مكاتب تأهيل ‏اجتماعى داخل محافظة الأقصر بمراكز إسنا، وأرمنت ، والبياضية، والأقصر، والقرنة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لدعم ذوي الهمم، وتزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف وكيل تضامن الأقصر، فى بيان صحفى، أن مكاتب التأهيل الاجتماعي تقدم العديد من الخدمات، ومنها‎ كارت الخدمات المتكاملة والتي يتمكن المعاق من خلاله الجمع بين معاشين والحصول على ‏سيارة بدون جمارك، والحصول على ساعة راحة من العمل سواء كانت له كمعاق أو رعاية ‏معاق، والحصول على الدعم النقدي المشروط "كرامة" فى حال استحقاقه له اقتصادياً واجتماعياً أيضاً، ويتم تقديم أجهزة تعويضية للمعاق مثل الكرسي المتحرك والأطراف الصناعية.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إنه يحق للمعاق الحاصل على كارت الخدمات المتكاملة التقدم لمديرية العمل للحصول على فرصة ‏عمل ضمن نسبة الـ5%، كما يوجد 2 مكتب تأهيل اجتماعي في كل وحدة شئون اجتماعية تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير ‏قرى الريف المصري ‏لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن داخل قريته، وتم إنشاء مركز تأهيل شامل قيد التسليم ضمن " حياة كريمة" بمدينة أرمنت لتقديم خدماته لذوي الإعاقة لكل مواطني محافظة الأقصر من ذوى الاعاقة، وذلك بالإضافة إلى عدد 10 حضانات مرخصة وتابعة لمديرية التضامن الاجتماعي وهي تخدم الأطفال المعاقين باختلاف إعاقتهم.

وأشار محمد حسين بغدادي وكيل تضامن الأقصر، إلى أنه يوجد بمدينة طيبه عدد 2 مركز تابع لجمعية نداء التابعة للتضامن الإجتماعي بالأقصر لرعاية الصم ‏وضعاف السمع، ولفت إلى أنه للمعاق الحاصل على كارت الخدمات المتكاملة التقدم للإسكان الاجتماعي للحصول على شقة ‏وله الأولوية، وأيضا له الحق في الإعفاء من رسوم التأمين الصحى.