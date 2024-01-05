جامعة المنصورة الجديدة تعلن بدء الالتحاق بالفصل الدراسى الثانى 13 يناير

الدقهلية شريف الديب

وافق مجلس الجامعات الأهلية، على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة المنصورة الجديدة، والجامعات الخاصة والأهلية الفصل بالدراسي الثاني، من العام الجامعي الحالي بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر إلى الجامعات وذلك بداية من السبت الموافق 13 يناير 2024 ولمدة أسبوعين.

ودعت الطلاب الراغبين في التقدم إلى جامعة المنصورة الجديدة على الأماكن المتاحة في كليتي المعاملات القانونية الدولية (كلية القانون) وكلية الأعمال فقط حيث لا يوجد أماكن في باقي الكليات، بالتوجه إلى مقر الجامعة في الفترة المحددة للتقديم بالأوراق والمستندات المطلوبة إلى إدارة شئون الطلاب في الفترة من 13 يناير2024 ولمدة أسبوعين.