تلعب مع القطط وتسبح في النيل.. أنيا تايلور جوي توثق زيارتها إلى مصر "فيديو وصور"

كتب آسر أحمد

وثقت النجمة العالمية أنيا تايلور جوي، نجمة المسلسل الشهير The Queen's Gambit رحلتها الى مصر، والتي زارت فيها الكثير من الأماكن الفرعونية في الأقصر وأسوان.

ونشرت نجمة المسلسل الشهير الذي حقق عدد مشاهدات ضخمة، لقطات من زيارتها الى مصر عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، والتي ظهرت فيها وهي تجلس وسط الحضارة الفرعونية في احدي المعابد الاثرية اثناء شرح احد المرشدين السياحين، بينما تجلس هي وتلعب مع القطط داخل المعبد، وظهرت في مقطع فيديو اخر وهي تسبح في نهر النيل، وفيديو اخر للحظة غروب الشمس على المركب التي كانت تمكث فيه في مدينة الأقصر.



أنيا تايلور جوي



النجمة العالمية آنيا وسط الحضارة الفرعونية



آنيا وسط الحضارة الفرعونية



آنيا تسبح في نهر النيل