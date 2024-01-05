تحرير 49 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات بالبحيرة

والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى و تهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. شنت مديرية التموين بالبحيرة ، حملات مكثفة على الأسواقبالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودةالمقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى و تهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات بمراكز دمنهور وكفر الدوار عن تحرير 49 محضرا تموينيا، وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، وكذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.