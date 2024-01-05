اليوم السابع
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تحرير 49 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات بالبحيرة

الجمعة، 05 يناير 2024 01:28 م
تحرير 49 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات بالبحيرة محافظة البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى و تهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 
وأسفرت تلك الحملات بمراكز دمنهور وكفر الدوار عن تحرير 49 محضرا تموينيا، وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، وكذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم  لبيعها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 
 
أشرف على الحملات الرقابية مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير عام مديرية التموين.
 
 
 
 
 






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