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بدء تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بملوى الجديدة.. الإثنين المقبل

الجمعة، 05 يناير 2024 09:56 ص
بدء تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بملوى الجديدة.. الإثنين المقبل مشروع بمدينة ملوى الجديدة
كتب أحمد حسن

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة ملوي الجديدة، سيبدأ يوم الإثنين 8 يناير الجاري، وحتى يوم الخميس 21 مارس المقبل في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة 70 ( المحلية الأولى ) بمدينة ملوي الجديدة، المعلن عنها بنظام الحجز الإلكتروني "online"، بتاريخ 28 يونيو عام 2020.
 
قال المهندس وليد عبد الرحمن، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، إنه سيتم تسليم قطع الأراضي أرقام (41 – 42 – 43 – 44 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 79 – 86 – 88 – 89 – 93 – 95 – 96 – 97  - 98 – 99 – 100 - 101)، وذلك خلال الفترة من 8/1/2024 : 22/1/2024، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم القطع أرقام (102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 128 – 129 – 130 – 132 – 133 – 134 – 139 – 184 – 185 – 186 – 187 – 188 – 189 – 190)، خلال الفترة من الثلاثاء 23/1/2024 : الخميس 8/2/2024.
 
وأضاف "عبد الرحمن"، أنه سيتم قطع الأراضي أرقام (1 – 3 – 5 – 7 – 8 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 114 – 115 – 117 – 118 – 118 – 119 – 120 – 121 – 161 – 163 – 199 – 200 – 201 – 202 – 203 - 204)، وذلك خلال الفترة من 11/2/2024 : 26/2/2024.
 
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي أرقام (39 – 40 – 45 – 62 – 63 – 68  - 69 – 70 – 72 – 74 – 75 – 109 – 116 – 140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 146 – 147 – 148 – 149 – 150 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 – 156 – 157 – 158 – 160 – 169 – 170 – 171 – 172 – 175 – 176 – 179 – 180 – 191 – 192 – 193 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198)، وذلك خلال الفترة من 27/2/2024 : 13/3/2024، وتم تخصيص الأيام من 17 :  الخميس 21 مارس 2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.






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