اليوم السابع
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تعرف على مواعيد تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بمدينة سوهاج الجديدة

الإثنين، 31 يوليو 2023 06:00 ص
تعرف على مواعيد تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بمدينة سوهاج الجديدة سوهاج الجديدة
كتب أحمد حسن

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حدد جهاز مدينة سوهاج الجديدة يوم الأحد الموافق 3/9/2023، وحتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023، تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمنطقة الشمالية والوسطى، حي الأشجار، 214 فدانا، والسابق حجزها بالقرعات العلنية اليدوية وكذا الإلكترونية وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن.
 
وأوضح المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة الشمالية من 1 : 50، يوم الأحد 3/9/2023، والقطع من 51 : 99، يوم الإثنين 4/9/2023، والقطع بالمنطقة الوسطى من 1 : 50، يوم الثلاثاء 5/9/2023، والقطع من 51 : 100، يوم الأربعاء 6/9/2023،  والقطع من 101 : 150، يوم الخميس 7/9/2023، والقطع من 151 : 200، يوم الأحد 10/9/2023، والقطع من 201 : 223، يوم الإثنين 11/9/2023، وتم تخصيص الأيام من الثلاثاء 12/9/2023 : الخميس 14/9/2023، للمتخلفين عن التسليم فى الايام السابقة.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

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