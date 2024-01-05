الرئيسية أخبار عالمية بايدن: ترامب مستعد للتضحية بديمقراطيتنا لوضع نفسه في السلطة الجمعة، 05 يناير 2024 10:59 م بايدن كتب محمد شرقاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس السابق لأمريكا دونالد ترامب مستعد للتضحية بديمقراطيتنا لوضع نفسه في السلطة. وأضاف بايدن خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن حملة ترامب تدور حوله وليس لمصلحة الولايات المتحدة. بايدن ترامب امريكا الولايات المتحدة الرئيس الامريكي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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