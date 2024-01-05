بايدن: ترامب مستعد للتضحية بديمقراطيتنا لوضع نفسه في السلطة

كتب محمد شرقاوى

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس السابق لأمريكا دونالد ترامب مستعد للتضحية بديمقراطيتنا لوضع نفسه في السلطة.

وأضاف بايدن خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن حملة ترامب تدور حوله وليس لمصلحة الولايات المتحدة.