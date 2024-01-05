انطلاق فعاليات "التأمين الطبى" لعيد الميلاد بكنائس طور سيناء وشرم الشيخ.. صور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات التأمين الطبى لعيد الميلاد المجيد، والذى تقدمه وزارة الصحة والسكان من خلال تفعيل المبادرات الرئاسية، وذلك خلال الفترة من 5 حتى 7 يناير وذلك بتقديم خدماتها بكنيسة موسى النبى ومارى مرقس بطور سيناء وكنيسة السمائيين ب شرم الشيخ

يأتى ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبناء على تعليمات اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتحت ؟إشراف الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل الوزارة.

وأضاف الدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه يتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة وأيضا تقوم ادارة الثقافة الصحية والإعلام السكانى بتقديم التوعية اللازمة لكافة المترددين خلال الأعياد لما يتم تقديمه من مبادرات، ومنها صحة المرأة والاعتلال الكلوى وقياس الضغط والسكر وعمل التحاليل اللازمة، وتقديم جميع خدماتها بالمجان وبمشاركة الفرق الطبية المدربة.

وقد قدم الدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء وكيل الوزارة بخالص التهنئة لجميع الأخوة الأقباط العاملين بالمديرية والمنشآت التابعة بخالص التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية.