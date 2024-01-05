اليوم السابع
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النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائى بواقعة حريق مصنع أقمشة بالنزهة لمعرفة السبب

الجمعة، 05 يناير 2024 05:18 م
النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائى بواقعة حريق مصنع أقمشة بالنزهة لمعرفة السبب حريق_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت النيابة العامة بسرعة ارسال تقرير الأدلة الجنائية في واقعة نشوب حريق داخل مصنع للأقمشة بمنطقة النزهة، وذلك لبيان سبب الحريق الحقيقة، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، بالإضافة إلى حصر الخسائر الناجمة عن الحريق، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

 

وكانت تمت السيطرة على حريق شب داخل مصنع أقمشة بمنطقة النزهة، واخماد النيران واجراء عمليات التبريد قبل امتداد الحريق إلى المباني المجاورة، حيث لم تقع خسائر فى الأرواح.

 

وكانت النيابة العامة قد انتقلت على الفور إلى مكان الحادث وأجرت المعاينة الأولية لموقع الحريق، للوقف على أسباب اندلاع النيران للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة.







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