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المبادرة الوطنية الفلسطينية: أمريكا تنشر 70 قاعدة عسكرية حول العالم دون وجه حق

الجمعة، 05 يناير 2024 02:51 م
المبادرة الوطنية الفلسطينية: أمريكا تنشر 70 قاعدة عسكرية حول العالم دون وجه حق الجيش الامريكى
كتب محمد شعلان

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أكد مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، أن الولايات المتحدة الامريكية هي أكثر دولة تتدخل في كل دول العالم وتنشر أكثر من 70 قاعدة عسكرية على مستوى العالم دون وجه حق، موضحا أن الولايات المتحدة الامريكية لديها ازدواجية في المواقف بشأن التعامل مع القضية الفلسطينية.

وقال مصطفى البرغوثي، خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، لا أضع آمالا على زيارة بلينكن للمنطقة وعلى الولايات المتحدة إجبار إسرائيل من أجل وقف العدوان، مؤكدا أن صمود الشعب الفلسطيني أفشل العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين إيجابي وبناء وضمانة حقيقية لوقف التهجير.

وتابع: يجب توحيد الصف الفلسطيني وتنفيذ برنامج وطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية في غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن إسرائيل تريد إعادة احتلال قطاع غزة لكنها عاجزة عن تنفيذ ذلك أمام صمود الشعب الفلسطيني.







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