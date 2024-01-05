العثور على حفريات لديناصورات عشبية طويلة العنق فى الأرجنتين.. صور

فاطمة شوقى

أعلن باحثون من المجلس الوطني للبحوث العلمية والتقنية (كونيسيت) في الأرجنتين عن اكتشاف حفريات لنوع غير معروف من الديناصورات العاشبة طويلة العنق، في مقاطعة نيوكوين، جنوب البلاد.



حفريات

وأشارت صحيفة انفوباى الأرجنتينية إلى أنه تم تسمية الأنواع المكتشفة باسم Sidersaura marae، وكان يتميز بفمه العريض الذي يشبه البطة وعظام عموده الفقري مليئة بالفراغات بالهوائية.

وأوضحت الصحيفة أن هذا النوع من الديناصورات لم يتميز بكبر حجمه ولكنه أكبر أنواع الفصائل، ويقدر وزنه بـ15 طنا وطوله من 18 إلى 20 مترا .

ومن الخصائص التي تجعل هذه المجموعة تتميز عن غيرها هو الشكل النجمي لأقواسها الهيمالية، وهي عظام الذيل، بحسب علماء الحفريات المسؤولين عن البحث، كما تتميز أيضا بعظام الجمجمة قوية، على عكس بقايا أقرب أقربائها.



حفريات لديناصورات

وتتوافق الحفريات الموجودة مع أربع عينات مختلفة. وكانوا في المنطقة المعروفة باسم كانيادون دي لاس كامباناس، الواقعة على بعد 20 كيلومترًا من فيلا إل تشوكون، في نيوكوين، ومن بين البقايا الحفرية التي تم العثور عليها فقرات مفصلية جزئيًا في المنطقة المقدسة والذيل وعظام الأطراف الخلفية وأجزاء من الجمجمة وفقرات فارغة من الذيل.

وتشكل الصخور التي تم العثور على البقايا فيها تكوين هوينكول، الذي يعود تاريخه إلى العصر الطباشيري الأعلى ويقدر عمره بما بين 96 و93 مليون سنة.