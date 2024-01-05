اليوم السابع
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الجمعة، 05 يناير 2024 08:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصين تطلق 4 أقمار صناعية للأرصاد الجوية

الجمعة، 05 يناير 2024 07:17 م
الصين تطلق 4 أقمار صناعية للأرصاد الجوية قمر صناعى
أ ش أ

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أطلقت الصين بنجاح، اليوم /الجمعة/، أربعة أقمار صناعية للأرصاد الجوية إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربى البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق هذه الأقمار الصناعية التى تنتمى إلى نظام "تيانمو- 1" للأرصاد الجوية، على متن صاروخ حامل من طراز "كوايتشو-1 أيه" ودخلت المدار المخطط لها.


وسيتم استخدام هذه الأقمار بشكل أساسى لتوفير خدمات بيانات الأرصاد الجوية التجارية.


وتعد هذه مهمة الطيران الـ25 لسلسلة الصواريخ من طراز "كوايتشو-1 أيه".

 

 







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