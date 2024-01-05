اليوم السابع
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الجمعة، 05 يناير 2024 10:51 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السوداني: تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق

الجمعة، 05 يناير 2024 10:41 ص
السوداني: تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق السوداني
أ ش أ

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 أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.
ذكرت ذلك الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" دون التطرق لمزيد من التفاصيل . 


وكانت الرئاسة العراقية قد أدانت في وقت سابق، استهدف أحد المقار الأمنية في بغداد، واعتبرته خرقًا وتجاوزًا لسيادة العراق وأمنه، وانتهاكًا صريحًا للعلاقات بين العراق والتحالف الدولي، ومخالفة للأطر والمسوغات التي وجد من أجلها ال تحالف في تقديم المساعدة والمشورة للقوات الأمنية العراقية.


وحمل الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، التحالف الدولي مسئولية الهجوم على المقر الأمني ببغداد.







السوداني

العراق

انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق

قوات التحالف الدولي

قوات التحالف الدولي في العراق




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