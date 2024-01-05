غادرت الطائرة الإغاثية السعودية الـ37، مطار الملك خالد الدولى بالرياض، متجهة إلى مطار العريش الدولى، والتى يُسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.
وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية، أن الطائرة الإغاثية تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 23 طنا، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، مؤكدة أن هذه المساعدات تأتي في إطار دور المملكة المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها.
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