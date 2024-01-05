وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية، أن الطائرة الإغاثية تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 23 طنا، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، مؤكدة أن هذه المساعدات تأتي في إطار دور المملكة المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها.