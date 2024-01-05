وذكرت الدفاع الروسية في بيان اليوم الجمعة أن القوات الروسية تصدت لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية.

وأضاف البيان:" لقد اعترضت ودمرت وسائط الدفاع الجوي الروسية المناوبة 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم وواحدة فوق منطقة كوبان".

وفي سياق متصل أعلن المكتب الصحفي لمجموعة قوات "المركز" الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لهذه المجموعة دمرت 6 مسيرات أوكرانية في منطقة "كريمينّايا" بجمهورية لوجانسك الشعبية. ولفت المكتب المذكور إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية استهدفت قوات "المركز" على محور "كراسني ليمان" تجمعات للعسكريين من لواء الدفاع الإقليمي رقم 100 واللواء الخامس من الحرس الوطني للقوات الأوكرانية، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 120 عسكريا بين قتيل وجريح و3 مركبات مدرعة وسيارتين.