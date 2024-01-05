اليوم السابع
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الأسبوع الأخير.. سحب وتقديم ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023

الجمعة، 05 يناير 2024 02:54 م
الأسبوع الأخير.. سحب وتقديم ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023 النيابة الإدارية_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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يَبدأ اعتباراً من غد السبت، الأسبوع الأخير لإجراءات سَحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة من دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكترونى.

على أن يكون جدول المواعيد المخصصة لكل جامعة على النحو التالى:

6 يناير _ جامعة أسيوط

7 يناير _ عطلة رسمية

8 يناير _ جامعة جنوب الوادي

الثلاثاء ٩ 9 يناير - جامعة الأزهر "فرع القاهرة، وفرع المنصورة"

الأربعاء 10 يناير - الجامعة البريطانية، الجامعة الألمانية، كلية الشرطة، جامعة فاروس، جامعة الأزهر فرع الإسكندرية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

الخميس 11 يناير - جامعة سوهاج

ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً. 

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة:

https://www.facebook.com/100064681867256/posts/743769491122440/?mibextid=cr9u03

مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط  "جوجل":

https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=ic







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