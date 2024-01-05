طوكيو (أ ش أ)

أعلنت السلطات اليابانية، صباح اليوم الجمعة، أن حصيلة الزلزال المدمر الذى ضرب وسط الأرخبيل فى أول أيام السنة الجديدة ارتفعت إلى 92 قتيلا و242 مفقودا، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية.

وكانت حصيلة رسمية مؤقتة سابقة أفادت بمقتل 84 شخصا وفقدان 180 شخصا في هذا الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجات وخلّف دمارا واسعا وانهيارات أرضية وتسبّب بحريق كبير وأمواج مدّ عال (تسونامي) زاد ارتفاعها عن متر. ومن المرجح أن ترتفع حصيلة الضحايا أكثر، لأن مئات المباني دمرت في الكارثة، بخاصة بسبب حريق ضخم اندلع في مدينة واجيما، في حين لا تزال بعض القرى معزولة.

من جهته دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، إلى تحسين الظروف المعيشية للأشخاص الذين يقيمون في أماكن إيواء عقب الزلزال القوي الذي ضرب وسط البلاد مؤخرا وأسفر عن مقتل 92 شخصا وفقدان 242 آخرين.

وقال كيشيدا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، إن عمليات الإنقاذ تحقق نتائج، إلا أنه شدد على ضرورة مواصلة الجهود، مؤكدا أنه يجب تحسين الظروف الصحية في أماكن الإيواء.

وطالب رئيس الوزراء الياباني باتخاذ إجراءات من أجل مساعدة الأشخاص على الحفاظ على صحتهم والوقاية من الأمراض التي قد تؤدي إلى الوفيات المرتبطة بالكوارث.. كما أصدر تعليماته للمسئولين بالإسراع في إجراء إصلاحات على الطرق حتى تتمكن إمدادات الإغاثة والعاملين من الوصول إلى المناطق المعزولة،

وطلب منهم البدء في الاستعدادات من أجل بناء مساكن مؤقتة.

وأضاف كيشيدا أن الحكومة ستساعد الأشخاص المتضررين من الزلزال، وطالب المسئولين بوضع حزمة دعم في أقرب وقت ممكن.

ومازالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في محافظة "إيشيكاوا" اليابانية التي تعرضت لزلزال قوي بلغت شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر، يوم رأس السنة الجديدة، حيث يعتقد أن الكثيرين محاصرون تحت الأنقاض في مدينة "واجيما" الساحلية الأكثر تضررا.