إضراب الموظفين فى جميع المطارات بإيطاليا يهدد بإلغاء مئات الرحلات

فاطمة شوقى

دعت النقابات التى تمثل الموظفين الأرضيين والعاملين في جميع المطارات الإيطالية إلى إضراب لمدة 24 ساعة، الاثنين المقبل 8 يناير، والذى من المتوقع أن تؤدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية ، حسبما قالت صحيفة المساجيرو الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسافرون في إيطاليا سيواجهون عمليات الإلغاء والتأخير في رحلاتهم الجوية، وذلك عقب الدعوة الى إضراب لمدة 24 ساعة للعاملين في جميع المطارات الإيطالية، الاثنين من الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وذلك للمطالبة بأجور زيادة وظروف عمل أفضل، كما سيشارك في هذا الاضراب أيضا عمال الأمن.

ومن المتوقع حدوث تأخيرات إضافية في مطار روما فيوميتشينو، وكذلك في مطاري البندقية وتريفيزو، وفي الوقت نفسه، وأيضا في مطار فلورنسا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المطارات التي تم تأكيد مشاركة موظفيها الأرضيين في الإضراب، هي قلورنسا ميلان لينيت، وميلان مالبينسا ، وروما فيوميتشينو ، و تريفيزو، ومدينة البندقية.