اليوم السابع
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إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى الصف

الجمعة، 05 يناير 2024 10:21 ص
إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى الصف ارشيفية - موتوسيكل
كتب - عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصان إثر انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق فى الصف لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 
 
 
وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى الصف، انتقل رجال الإسعاف إلى المكان وتبين من خلال الفحـــص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصين.
 
جرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 
 






زحام مرورى

سيارات الاسعاف

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الصف




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