أبو الغيط يستقبل وفد من الكونجرس الأمريكى ويطالب بوقف الحرب على غزة

بيشوي رمزي

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيناتور الديموقراطي "كريستوفر فان هولين" والسيناتور الديمقراطي "جيفري ميركلي" عضوي لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ الامريكي.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الامين العام ان اللقاء تناول اخر مستجدات الوضع في قطاع غزة حيث اكد الامين العام على ضرورة اضطلاع الولايات المتحدة بمسؤولياتها للضغط على إسرائيل لوقف الحملة العسكرية التي تقوم بها قوة الاحتلال في حق الفلسطينيين من ابناء قطاع غزة، ومساعيها الحثيثة لترحيل السكان قسراً من شمال القطاع لجنوبه، مشيراً إلى ان الممارسات الاسرائيلية تعد انماطاً من العقاب الجماعي ترقى إلى جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي الإنساني، مؤكداً في هذا السياق على ضرورة العمل على تطبيق حل الدولتين بطريقة جدية وحقيقية لإنهاء هذا الصراع.

واوضح المتحدث ان أبو الغيط شدد في المقابلة على اهمية الاستمرار في الضغط من اجل توفير المساعدات الانسانية بالكثافة المطلوبة ومن خلال ممرات إنسانية والمطالبة بوقف اطلاق نار كامل. وأضاف ان الامين العام طالب عضوي الكونجرس بأن تمارس الولايات المتحدة بما لها من ثقل الضغط على اسرائيل لوقف آلة الحرب الاسرائيلية على القطاع.

واضاف المتحدث الرسمي، ان عضوي الكونجرس الامريكي اكدا على اهمية الدور العربي ودور الجامعة العربية في انهاء هذه الحرب، كما اوضحا على اهمية العمل على اطلاق سراح الرهائن وادخال المساعدات بشكل فوري للتخفيف من اثار الكارثة الانسانية التي يشهدها القطاع.