6 خطوط أتوبيس لربط حلوان و15 مايو والمعصرة بوسط البلد.. التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

وفرت محافظة القاهرة، من خلال هيئة النقل العام بالقاهرة، خطوط أتوبيس للنقل الجماعي تربط حي حلوان وحي 15 مايو وحي المعصرة بمناطق وسط البلد، بإجمالى 6 خطوط نقل جماعى، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تم توفير خط رقم 345 يبدأ مساره من محطة مدينة 15 مايو - الاسكان الاجتماعي - مجمع محاكم مايو سجن مايو - ش صالح صبحي - أطلس مترو حلوان - محكمة حلوان - ميدان الشهداء - الكابريتاج - ركن فاروق - دواجن المعصرة - وينتهي الي عبد المنعم رياض بوسط القاهرة.

مسار الخطوط الجديدة:

اولا : عزبة الهجانة - دخول لحي حلوان من ( مدخل شركة النصر - الجامعة - امتداد منصور _ مسجد عزام _ ش رايل - ش عمر بن عبد العزيز _ ميدان الشهداء – الموقف بشارع لطيف)

ثانيا : الشيراتون خارج من حي حلوان ( الموقف بشارع لطيف - ش فيضي أطلس _ الاوتوستراد)

ثالثا: الحي الثامن - خارج من حي حلوان ( الموقف بشارع لطيف - ش فيضي ش صالح صبحي _الاوتوستراد)

رابعا: أحمد حلمي خارج من حي حلوان ( الموقف بشارع لطيف _ش عمر بن عبد العزيز _ كورنيش )

خامسا: العتبة - خارج من حي حلوان ( الموقف بشارع لطيف - ش عمر بن عبد العزيز - كورنيش)

سادسا: التبين - الصف خارج من حي حلوان ( الموقف بشارع لطيف - ش عمر بن

عبد العزيز _ كورنيش ).