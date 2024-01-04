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6 خطوط أتوبيس لربط حلوان و15 مايو والمعصرة بوسط البلد.. التفاصيل

الخميس، 04 يناير 2024 11:30 ص
6 خطوط أتوبيس لربط حلوان و15 مايو والمعصرة بوسط البلد.. التفاصيل اتوبيس النقل العام
كتب سيد الخلفاوى

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وفرت محافظة القاهرة، من خلال هيئة النقل العام بالقاهرة، خطوط أتوبيس للنقل الجماعي تربط حي حلوان وحي 15 مايو وحي المعصرة بمناطق وسط البلد، بإجمالى 6 خطوط نقل جماعى، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
 
وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تم توفير خط رقم 345 يبدأ مساره من محطة مدينة 15 مايو - الاسكان الاجتماعي - مجمع محاكم مايو سجن مايو - ش صالح صبحي - أطلس مترو حلوان - محكمة حلوان - ميدان الشهداء - الكابريتاج - ركن فاروق - دواجن المعصرة - وينتهي الي عبد المنعم رياض بوسط القاهرة.
مسار الخطوط الجديدة:
اولا : عزبة الهجانة - دخول لحي حلوان من ( مدخل شركة النصر - الجامعة - امتداد منصور _ مسجد عزام _ ش رايل - ش عمر بن عبد العزيز _ ميدان الشهداء – الموقف بشارع لطيف)
ثانيا : الشيراتون خارج من حي حلوان ( الموقف بشارع لطيف - ش فيضي أطلس _ الاوتوستراد)
 
ثالثا: الحي الثامن - خارج من حي حلوان ( الموقف بشارع لطيف - ش فيضي ش صالح صبحي _الاوتوستراد)
رابعا: أحمد حلمي خارج من حي حلوان ( الموقف بشارع لطيف _ش عمر بن عبد العزيز _ كورنيش )
 
خامسا: العتبة - خارج من حي حلوان ( الموقف بشارع لطيف - ش عمر بن عبد العزيز - كورنيش)
 
سادسا: التبين - الصف خارج من حي حلوان ( الموقف بشارع لطيف - ش عمر بن
عبد العزيز _ كورنيش ).
 
 






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